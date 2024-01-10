محافظ أسوان يكرم المشاركين بملتقى "كيميت الدولي الثاني للفنون التشكيلية"

احتفالًا بالعيد القومي ال53..

فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى الـ 53، افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان معرض الفنون التشكيلية، والذى ضم نتاج ملتقى كيميت الدولى الثانى للفنون التشكيلية بإجمالى 38 عملًا فنيًا، قام بتنفيذها 25 فنانًا من الفنانين التشكيلين من دول السعودية ولبنان والكويت وسوريا وبولندا، ومصر، وذلك في إطار احتفالات العيد القومي ال53 للمحافظة.

جاء ذلك بحضور الفنان التشكيلي مصطفي غنيم رئيس مجلس أمناء مؤسسة الفن والحياة، وعقب ذلك قام محافظ أسوان بتكريم الفنانين المشاركين بالملتقى بتوزيع شهادات التقدير، والتقاط الصور التذكارية معهم.

وأكد محافظ أسوان، أن استضافة عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية، مركز تلاقى الحضارات والثقافات ومنبع التراث الإنسانى الأصيل لفعاليات هذا الملتقى يعتبر بمثابة إضافة جديدة ومهمة لتشجيع الإبداع الفنى فى مجال الفنون التشكيلية بأسوان وذلك من خلال إعطاء فرصة لتبادل الخبرات والمهارات لأبنائنا من الشباب والفتيات، واستثمار المواهب والإبتكارات والطاقات الإيجابية لديهم بما يساهم فى خلق جيل جديد من المبدعين والفنانين من أصحاب الرؤى والفكر الإبداعى المستنير، مؤكدًا حرص المحافظة الدائم والمستمر لمشاركة كل صاحب فكر أو مواهب إبداعية وابتكارات فنية من الفنانين الشباب من أبناء المحافظة فى ملحمة التطوير والتجميل التى تشهدها أسوان فى الفترة الأخيرة حيث أن لنا نماذج مشرفة كثيرة، ونحن نستعين بهم فى هذه الملحمة من المشروعات المتنوعة لتسخير إبداعاتهم فى خدمة مجتمعهم من خلال المشاركة الإيجابية بما يمتلكونه من لمسات جمالية وتصميمات فنية يتم تنفيذها بأسلوب إبداعى راقى لتضاف إلى البانوراما الجمالية التى تشهدها عروس المشاتى وذلك تواكباً مع تنفيذ مشروع الهوية البصرية الذى دشنه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقام أشرف عطية، بإهداء درع المحافظة

الفنان التشكيلى لمنسق الملتقى ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الفن والحياة، فيما تم إهداء مقتنيات من الكتب، وبورترية لمحافظ أسوان.

الجدير بالذكر أن الفنانين الأجانب والعرب والمصريين قاموا على هامش الملتقى بزيارات ميدانية للإستمتاع بالمعالم السياحية والأثرية بالمحافظة ومنها معبد فيله ومتحف النوبة والسد العالى ورمز الصداقة، فضلًا عن الحديقة النباتية وجزيرة بربر حيث أبدوا إعجابهم بعظمة الحضارة المصرية، والطبيعة الخلابة والطقس المعتدل الذى تمتلكه زهرة الجنوب.