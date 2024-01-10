ليفربول يُعلن انتقال لاعبه الشاب معارًا إلى هال سيتي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي صباح اليوم الأربعاء انتقال لاعبه فابيو كارفاليو، على سبيل نادي هال سيتي معارًا عبر بيان رسمي.





ويشارك فريق هال سيتي في منافسات في دروي الدرجة الأولى الإنجليزي «شامبيونشيب».

كان المهاجم البرتغالي صاحب الـ 21 عامًا ، قد انضم إلى ليفربول خلال فترة انتقالات الصيف من الموسم 2021 - 2022 قادمًا من فولهام ، وقضى نصف الموسم الحالي مشاركًا مع ناديه.

ليفربول يستضيف فولهام ..

يستضيف فريق ليفربول نظيره فولهام على ملعب الأنفيلد معقل الريدز، مساء اليوم الأربعاء، خلال المباراة التى تقام بين الفريقين لحساب منافسات نصف نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول اللقاء بتشكيل يضم كل من ..

في حراسة المرمى: كيليهر.

في خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، جو جوميز.

في خط الوسط: كورتيس جونز، ماك أليستر، جرافنبرخ.

الهجوم: ديوجو جوتا، داروين نونيز، لويس دياز