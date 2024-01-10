محافظ الدقهلية يوجه بتطوير كورنيش المشاية السفلية بطول 2 كيلو متر

أعطي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، إشارة البدء لتطوير ورفع كفاءة كورنيش المشاية السفلية علي النيل بطول 2 كيلو متر تقريباً بداية من مبني موتيل المحافظة وحتي فيلا غيث وبتكلفة إجمالية 7 مليون جنيه تقريبا من الخطة الاستثمارية للمحافظة .

وأوضح المحافظ، أن أعمال تطوير كورنيش المشاية السفلية يتم تزامناً مع إنشاء الممشي السياحي الجديد علي النيل بطول بإجمالي طول 1,250 متر لخلق متنفاسات ترفيهية للمواطنين ليصبح إجمالي المتنفس الترفيهي علي النيل بمدينة المنصوره 3 كيلو و 250 متر.

وأشار مختار، إلي أن أعمال تطوير كورنيش المشاية السفلية تشمل إنشاء سور جديد بطول الكورنيش وتركيب مقاعد انتظار ومظلات أعلي المقاعد وبلاط إنترلوك ، ووجه لرؤساء الأحياء بمراعاة وضع المقاعد في أماكنها الصحيحة لاستمتاع المواطنين بالمنظر الطبيعي للنيل وزيادة عدد المقاعد ومراعاة إنشاء ممرات لصعود ونزول ذوي الاحتياجات الخاصة علي الكورنيش .

وأكد المحافظ، أن الهدف من أعمال تطوير المشاية وإنشاء الممشي السياحي الجديد علي النيل هو خلق متنفس ترفيهي لأبناء مدينة المنصوره بصفة خاصة وأبناء الدقهلية بصفة عامة ، مشيراً إلي أن خلق هذه المتنفسات الترفيهية للمواطنين حلم طال انتظاره نظراً لموقع مدينة المنصورة الفريد علي النيل وتوافد اعداد كبيرة من المواطنين عليها من داخل المحافظة وخارجها.

ووجه مختار، رئيس حي شرق ورئيس حي غرب المنصوره ومدير الشئون الإدارية بالمحافظة ومدير المخازن بالمحافظة بتجميع وتشوين حديد سور الكورنيش بشكل صحيح بمخازن حي شرق وغرب المنصوره وبيعه عن طريق مزاد علني لتعظيم موارد المحافظة وإعادة استغلالها مره اخري في مشروعات تخدم المواطنين .

وأكد أننا نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي للمحافظة علي تقديم وتوفير كافة الخدمات للمواطنين في جميع القطاعات الخدمية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم.

جاء ذلك بحضور محمد أمين رئيس حي غرب المنصوره، والمهندسة مني الساعي مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة، واكرم السقا مدير إدارة الشئون الإدارية بالمحافظة، وأحمد ابوالعنين مدير إدارة المخازن بالمحافظة، ومحمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصوره.