الشباب والرياضة: استعدادات قوية لاستضافة بطولة كأس العالم للجمباز المؤهلة لأوليمبياد باريس

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، علي الاستعدادات والترتيبات القوية؛ لاستضافة بطولة كأس العالم للجمباز المؤهلة لأولمبياد باريس، والتي تُقام بإستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 13-19 فبراير القادم.



وقال صبحي: "توافر البنية الإنشائية الرياضية ذات المواصفات العالمية التى أصبحت تتمتع بها مصر حالياً، الأمر جعلنا جاهزين دائما وبشكل مستمر لاستضافة البطولات الدولية والقارية"، مشيرًا إلي أهمية المتابعة خطوة بخطوة مع اتحاد الجمباز فيما يخص تنظيم البطولات على أعلى مستوى.



وأشاد وزير الشباب والرياضة بجهود الاتحاد المصري للجمباز خلال الفترة الماضية، مؤكدًا الجاهزية التامة لاستضافة مختلف البطولات بفضل الإمكانيات والمقومات التي تتميز بها مصر، والطفرة الإنشائية والانجازات التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقدم كل الدعم للرياضة المصرية التي تحقق العديد من الانجازات خلال الآونة الراهنة.