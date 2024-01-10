اتحاد جدة يبحث عن مدير رياضي جديد

يسعى نادي اتحاد جدة السعودي للتعاقد مع صفقة من الدوري الإسباني من أجل تعزيز صفوفه في الميركاتو الشتوي الحالي.



كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي اتحاد جدة عرض على رامون بلانيس المدير الرياضي لنادي ريال بيتيس، العمل داخل العميد.



وتابعت التقارير، أن رامون بلانيس يستعد أن يكون مدير رياضي جديد للاتحاد مع المدرب الارجنتيني مارسيلو جاياردو، ويستعد لتوقيع عقده مع العميد.

رامون بلانيس



وأضافت أن الإتفاق بين رامون بلانيس ومسؤولي اتحاد جدة تم بعقد يمتد حتى 3 سنوات مقبلة، بالإضافة إلى تواجد 4 مساعدين وهم مانو فاجاردو سكرتير فني، وجونزالو نوفيلو، وروجر بورتا مساعدين، وخوسيه ماريا كرئيس للكشافين.



وكان رامون بلانيس بدأ مسيرته كمدير رياضي عام 1999 في نادي أوسبيتاليت، وسبق له العمل كمدير رياضي مع برشلونة وخيتافي ورايو فاييكانو، وحاليا في ريال بيتيس.



