الأربعاء 10 يناير 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اتحاد جدة يبحث عن مدير رياضي جديد

اتحاد جدة
اتحاد جدة

يسعى نادي اتحاد جدة السعودي للتعاقد مع صفقة من الدوري الإسباني من أجل تعزيز صفوفه في الميركاتو الشتوي الحالي.

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جروهي يستقر على وجهته المقبلة بعد رحيله عن اتحاد جدة

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اتحاد جدة السعودي يواصل سعيه للتعاقد مع المدير الرياضي لريال بيتيس الإسباني

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بوستيكوجلو طوج نجاة جوتا من جحيم اتحاد جدة


كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي اتحاد جدة عرض على رامون بلانيس المدير الرياضي لنادي ريال بيتيس، العمل داخل العميد.


وتابعت التقارير، أن رامون بلانيس يستعد أن يكون مدير رياضي جديد للاتحاد مع المدرب الارجنتيني مارسيلو جاياردو، ويستعد لتوقيع عقده مع العميد.

رامون بلانيس


وأضافت أن الإتفاق بين رامون بلانيس ومسؤولي اتحاد جدة تم بعقد يمتد حتى 3 سنوات مقبلة، بالإضافة إلى تواجد 4 مساعدين وهم مانو فاجاردو سكرتير فني، وجونزالو نوفيلو، وروجر بورتا مساعدين، وخوسيه ماريا كرئيس للكشافين.


وكان رامون بلانيس بدأ مسيرته كمدير رياضي عام 1999 في نادي أوسبيتاليت، وسبق له العمل كمدير رياضي مع  برشلونة وخيتافي ورايو فاييكانو، وحاليا في ريال بيتيس. 

 

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