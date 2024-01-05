جروهي يستقر على وجهته المقبلة بعد رحيله عن اتحاد جدة

استقر الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي على وجهته المقبلة بعد رحيله عن اتحاد جدة السعودي في انتقالات يناير الحالية.

كشفت تقارير صحفية برازيلية، أن مارسيلو جروهي غادر المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، متجهاً إلى البرازيل، وذلك بعد الاتفاق على إنهاء كافة الأمور مع نادي الاتحاد بالتراضي".

وجاء قرار اتحاد جدة بانهاء التعاقد مع جروهي بعد تقديم الحارس مستويات غير مأمولة هذا الموسم مع العميد في مسابقة دوري روشن.

ووفقا لما ذكره الموقع البرازيلي "FBITricolor"، فإن مارسيلو جروهي اتفق بالفعل مع نادي جريميو ويضع الطرفين الرتوش الأخيرة في الوقت الحالي، من أجل الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القيلة القادمة".

وجاء قرار اتحاد جدة من أجل إمكانية قيد المدافع المصري أحمد حجازي في قائمة اتحاد جدة المحلية للاستفادة بخدماته في الدوري السعودي.