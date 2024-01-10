ارتفاع سعر طن زيت الطعام.. 2000 جنيه قفزة للاولين و500 للصويا

أسعار زيت الطعام.. واصلت أسعار زيت الطعام خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الاربعاء في الاسواق المصرية ولدى تجار الجملة، استقرارًا، على مستوى جميع الأنواع، باستثناء طن الصويا والأولين اللذان سجلوا ارتفاعًا بنحو 500 إلى 2000 جنيهًا للطن.

وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة شهور من خلال التعاقدات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولى بالرعاية واستمرار تدفق الإمدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وإدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافي الاختناقات الموسمية.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار زيت الطعام، اليوم الاربعاء، وجاءت هذه الخدمة من الوفد للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على ساحة زيت الطعام وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار زيت الطعام اليوم الاربعاء

زيت الطعام

سعر زيت الذرة الخام

استقر سعر طن زيت الذرة الخام في السوق المحلية، عند 50,000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة المكرر

وثبتت أسعار زيت الذرة المكرر، على نفس مستوياتها الشرائية، عند 60,000 جنيه للطن.

سعر زيت صويا مكرر

وشهد سعر طن زيت الصويا ارتفاعًا بنحو 500 جنيهًا، في قيمته الشرائية، مسجلًا 60,500 جنيه للطن.

زيت عباد الشمس المكرر

وثبتت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، عند مستوى 59,000 جنيه للطن.

زيت الأولين

وقفزت القيمة الشرائية بنحو 2000 جنيه، لسعر طن زيت الأولين، في السوق المحلية، عند 58,000 جنيه للطن.

سعر الزيت للمستهلك

وبلغ سعر زيت عافية ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت كريستال ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت سلايت ذرة "750 مل" 45 جنيهًا، وسعر زيت حلوة "700 مل" 40 جنيهًا، وزيت قلية خليط "1" لتر 48 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 80 جنيهًا.