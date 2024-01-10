دورات تثقيفية وندوات بمراكز شباب المنيا

نفذ مركز شباب بني حرام، التابع لإدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا، دورة تثقيفية في علوم الحاسب الآلي، وذلك بمشاركة أعضاء المركز ورواده من الشباب، وبحضور مدير المركز ومشرف النشاط وبعض أعضاء مجلس الإدارة، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة، وتوجيهات مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، بتنفيذ أنشطة متنوعة في مختلف المجالات، وبما يناسب كافة الأعمار، وذلك لجذب الأعضاء والرواد لارتياد مراكز الشباب، تنفيذ ندوات توعية.

وفي نفس السياق نفذ مركز شباب اسمو العروس بديرمواس، دورة تثقيفية في علوم الحاسب الآلي، بمشاركة أعضاء المركز ورواده من الشباب والرياضة، وبحضور مدير المركز ومشرف النشاط، وبعض أعضاء مجلس الإدارة، والتي تطرقت للتعريف بمحتويات الحاسب الآلي وطريقة تشغيله، وكذلك تصميم البرامج المختلفة.

ونفذ مركز شباب العمارية الشرقية بديرمواس، ندوة عن مخاطر الإدمان والمخدرات، بمشاركة أعضاء المركز ورواده من الشباب، حاضر فيها أبو الحسن صبري طبيب صيدلي، وبحضور مدير المركز ومشرف النشاط، وبعض أعضاء مجلس الإدارة.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، ومتابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب، والرياضة ومتابعة وتنفيذ مدير إدارة الشباب والرياضة بديرمواس.