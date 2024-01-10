أسعار اللحوم اليوم الأربعاء من أرض المزرعة

أسعار اللحوم.. واصلت أسعار اللحوم خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية بالسوق المحلي، استقرارها، إذ تختلف أسعار اللحوم اليوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024، بشكل مستمر عن سعر اللحوم التي جاءت من قبل فقد شهدت اليوم تباينًا لبعض الأصناف.

أسعار اللحوم اليوم.. شهدت تباينـا ما بين التراجع والارتفاع لبعض الأصناف خاصة فيما يتعلق بأسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الأربعاء 10-1-2024، بالسوق المحلي والمزرعة، ورغم حالة الارتفاع العالمي بسبب الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي تأثرت أيضًا أسعار اللحوم اليوم في مصر ولكن بشكل طفيف.

وتباينت أسعار اللحوم اليوم ببعض أنواعها في الأسواق، إذ سجل سعر اللحم البقري المستورد الأسباني نحو 155 جنيهًا «وزن 100 كيلو»، فيما سجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 300 كيلو) نحو 145 جنيهًا للكيلو، وقد تختلف الأسعار حسب المناطق وبين المحافظات.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار اللحوم خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية، حيث تحرص الوفد على تقديم كل المعلومات التي تهم المواطن ومتابعيها للوقوف على آخر المستجدات السعرية التي تطرأ على ساحة اللحوم، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء من المزرعة

اللحوم

سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 500 كيلو) عند 125 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 400 كيلو) عند 126 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 300 كيلو) عند 130 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 250 كيلو) عند 132 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 200 كيلو) عند 141 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 100 كيلو) عند 120 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 400 كيلو) عند 142 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 300 كيلو) عند 145 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 200 كيلو) عند 137 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر اللحم البقري المستورد الاسباني بنحو 155 جنيهًا للكيلو (وزن 100 كيلو).

سجل سعر اللحم البقري المستورد الأرجواني بنحو 150 جنيهًا للكيلو (وزن 100 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الأوكراني نحو 133 جنيهًا (وزن كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد هولشتين نحو 128 جنيهًا (وزن كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو 136 جنيهًا (وزن 500 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو 138 جنيهًا (وزن 400 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد جنوب البرازيل نحو 140 جنيهًا (وزن 400: 600 كيلو).

ومن ناحية أخرى فإن وزارة الزراعة تقوم باستمرار بالطرح في منافذها على مستوى الجمهورية لحومًا بتخفيضات تصل من 25 إلى 30%، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للتيسير على المواطنين.