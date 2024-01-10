العسومي: البرلمان العربي يثمن مواقف بنجلاديش الداعمة للقضية الفلسطينية

التقى السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له مع الشيخة حسينة واجد رئيسة مجلس الوزراء في جمهورية بنجلاديش الشعبية لتهنئتها بمناسبة فوزها بولاية خامسة في أعقاب إعلان نتائج الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد في السابع من يناير الجاري 2024.

وخلال اللقاء، أثنى "العسومي" على الموقف المشرف لجمهورية بنجلاديش تجاه القضية الفلسطينية ودعمها للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الغاشم وجرائم الإبادة الجماعية التي تشنها القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة على مدار أكثر من ثلاثة أشهر متواصلة، وأضاف أن البرلمان العربي والشعب العربي كله يقدر أن جمهورية بنجلاديش كانت من بين الدول الخمس الذين تقدموا بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لإجراء تحقيق عاجل بشأن ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات وجرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني. كما أشاد بدعوات المقاطعة لمنتجات وبضائع الشركات والجهات الداعمة للقوة القائمة بالاحتلال داخل جمهورية بنجلاديش، والتي تأتي في سياق نصرة الشعب الفلسطيني.

وقد جاء ذلك اللقاء في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس البرلمان العربي على رأس وفد برلماني لزيارة جمهورية بنجلاديش، للمشاركة كمراقب دولي في الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد، وذلك تلبية للدعوة التي تلقاها من اللجنة المعنية بتنظيم الانتخابات.

وخلال المباحثات، أكد العسومي على حرص البرلمان العربي على تعزيز أواصر العلاقات العربية مع جمهورية بنجلاديش، انطلاقاً من الأهمية التي تمثلها داخل القارة الآسيوية، فضلاً عن عمق العلاقات العربية البنجالية على مختلف الصعد الاقتصادية والسياسية والثقافية، وتطلع البرلمان العربي إلى تعزيز هذه العلاقات على المستوى البرلماني لتعزيز العلاقات الشعبية بين الجانبين.

ومن جانبها، أثنت رئيسة مجلس الوزراء الشيخة حسينة واجد على الدور الذي يقوم به البرلمان العربي، دفاعاً عن القضايا التي تهم العالمين العربي والإسلامي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدة أن بنجلاديش انطلاقاً من هويتها الإسلامية ستحرص على بذل دور أكبر في وقف العدوان الإسرائيلي، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في العيش في دولة حرة مستقرة عاصمتها مدينة القدس، ومشيرة كذلك إلى رغبتها في تعزيز علاقات بلادها مع البرلمان العربي في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

