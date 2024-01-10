الأربعاء 10 يناير 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الرئيس السيسي يتوجه للعقبة اليوم للمشاركة بالقمة المصرية الأردنية الفلسطينية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك للمشاركة في القمة الثلاثية المصرية-الأردنية-الفلسطينية، التي تهدف إلى التشاور بين الزعماء الثلاثة بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، والعمل على دفع وتكثيف الجهود الرامية لوقف التصعيد وإنقاذ أهالي غزة من المأساة الإنسانية الجارية.

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قمة ثلاثية.. الرئيس السيسى يستقبل ملك الأردن والرئيس الفلسطيني في العقبة

ومن المقرر أن يستعرض الرئيس خلال القمة الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، إلى جانب عرض رؤية مصر لكيفية الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

 

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