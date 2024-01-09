قمة ثلاثية.. الرئيس السيسى يستقبل ملك الأردن والرئيس الفلسطيني في العقبة

تصدرت القمة الثلاثية في العقبة، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، وذلك بعد إعلان الأردن عنها بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن.

قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها، أفادت أن الديوان الملكي الأردني أعلن عن عقد قمة ثلاثية في العقبة غدا الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث التطورات في غزة والضفة الغربية.

حرب مدمرة على قطاع غزة

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، خلّفت أكثر من 23 ألف شهيد و58 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، فضلًا عن نزوح نحو 1.9 ملايين شخص (نحو 85 في المئة من سكان القطاع)، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

وتأتي القمة ضمن إطار جهود الأردن المستمرة في تنسيق المواقف العربية للضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع.

السيسي يستقبل ملك الأردن في القاهرة

وقبل أسبوعين، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بمطار القاهرة، الذي قام بزيارة رسمية للقاهرة.

وتوجه ملك الأردن إلى القاهرة، للقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لبحث التطورات في غزة وسبل وقف إطلاق النار بالقطاع.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الزعيمين عقدا مباحثات رحب خلالها الرئيس السيسي بالعاهل الأردني في وطنه الثاني مصر، إذ تمّ الإعراب عن الارتياح لوتيرة التنسيق والتشاور بين البلدين، التي تعكس الأهمية الكبيرة للعلاقات بين الشعبين والقيادتين، وقد استكشف الزعيمان سبل تطوير العلاقات وفتح آفاق جديدة لتعزيزها في مختلف المجالات بما يتفق مع العلاقات الخاصة والأخوية بينهما.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنَّ المباحثات تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية وخاصة في قطاع غزة، والمأساة الإنسانية التي تواجه القطاع، والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى ومئات الآلاف من النازحين، فضلاً عن التدمير الواسع الذي أصاب البنية التحتية والمنشآت في القطاع.