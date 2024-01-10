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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض مشروعات طلاب العمارة بكلية الفنون الجميلة

معرض جامعة حلوان
معرض جامعة حلوان

افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، معرضاً لعرض مشروعات طلاب قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة، على هامش ختام مسابقة نوار للرسم التي نظمتها الجامعة.

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وشارك فى معرض جامعة حلوان طلاب الفرقة الثانية بقسم العمارة لمادة نظريات العمارة ، حيث يأتى هذا المعرض فى إطار عرض المشروعات التى تهدف إلى تقريب المسافة بين المحتوى النظرى والتطبيق على أرض الواقع ، وذلك من خلال تصميم الماكيتات كبيرة الحجم التى يستطيع من خلالها الطلاب اختبار مدى ثبات واتزان المنشآت والمبانى ومدى مقاومتها للأحمال ، وتحديد نوع الإنشاء الذى يمكن الاعتماد عليه.

وتنوعت المواد المستخدمة في تنفيذ النماذج ما بين الخشب والحديد والبامبو، حيث اشتملت الأعمال المعروضة على نماذج لمقاعد الطلاب، ومظلات، وجلسات، ونماذج مصغرة للبرجولات تضع فى الحدائق والمتنزهات العامة.

 رئيس جامعة حلوان يشيد بالمشروعات المعروضة

وأشاد رئيس جامعة حلوان بالمشروعات المعروضة، مثمنًا الجهد الكبير الذي بذله الطلاب في تصميم النماذج وتنفيذها، كما أوصى بنقل بعض النماذج إلى الحرم الجامعي كالمقاعد والمظلات، لتخدم الطلاب والجامعة.

وأكد رئيس جامعة حلوانأن مثل هذه المعارض تسهم في إثراء خبرات ومهارات الطلاب، وتنمي روح العمل الجماعي، من خلال معرفة كيفية الحصول على الخامات وكيفية التعامل معها وتنفيذ الماكيت بأيديهم.

هذا وقد تم تنظيم المعرض برعاية ودعم وحضور من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عمرو سامي عميد الكلية، الدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ياسر السيد استاذ مادة نظريات العمارة بقسم العمارة.

 

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