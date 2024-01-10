المنيا تنفذ حملة لإزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، رؤساء الوحدات المحلية بمواصلة ، جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام ، وعدم السماح للمنشآت التجارية ، والمحال والمطاعم بإستغلال أرصفة المشأة ، ومسار الطريق في وضع اشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين ، وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ، واسترداد حقوق الدولة والإلتزام بخطوط التنظيم داخل المحافظة.

وشدد المحافظ، على ضرورة التواجد الميداني ، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، ورصد أي تعديات وإزالتها على الفور، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية ، والتأكد من عدم تجدد المخالفات، وذلك في إطار تحقيق الإنضباط داخل الشارع المنياوى، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمراكز.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، نظمت الوحدة المحلية لمركز بني مزار حملة ، لإزالة الإشغالات بشوارع المدينة ، بالتنسيق مع شرطة المرافق ، حيث أسفرت عن تحرير13محضر إشغال طريق ، وإزالة 15إعلانا غير مرخص ، مما يعيق حركة الشارع وتم رفع الإشغالات ، والتعامل الفوري للحفاظ على حرم الطريق العام ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى مركزي ، (سمالوط ـ المنيا) ، واصلت الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ حملات ميدانية ، للتصدي للإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق العام ، ففي مركز ومدينة سمالوط ، تم تحرير 20 محضر إشغال خلال حملة للتعديات ، تم تنفيذها بالتعاون مع قسم الإشغالات ، حيث شملت الحملة ( شارع حسن حميدة (المطرانية)، وشارع سعد زغلول)، وتنوعت المخالفات ما بين ( إزالة إدارية، إشغال طريق، بائع متجول، نظافة).

وحررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، 17محضر إشغال بقرية تله ، وذلك ضمن جهود الوحدات المحلية ، لتحقيق الإنضباط بالشوارع والميادين تيسيراً على المارة ، وإزالة التعدي على حرم الطريق.