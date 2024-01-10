الأربعاء 10 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

المنيا تنفذ حملة لإزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة

حملات لإزالة الاعلانات
حملات لإزالة الاعلانات

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، رؤساء الوحدات المحلية بمواصلة ، جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام ، وعدم السماح للمنشآت التجارية ، والمحال والمطاعم بإستغلال أرصفة المشأة ، ومسار الطريق في وضع اشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين ، وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ، واسترداد حقوق الدولة والإلتزام بخطوط التنظيم داخل المحافظة.

وشدد المحافظ، على ضرورة التواجد الميداني ، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، ورصد أي تعديات وإزالتها على الفور، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية ، والتأكد من عدم تجدد المخالفات، وذلك في إطار تحقيق الإنضباط داخل الشارع المنياوى، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمراكز.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، نظمت الوحدة المحلية لمركز بني مزار حملة ، لإزالة الإشغالات بشوارع المدينة ، بالتنسيق مع شرطة المرافق ، حيث أسفرت عن تحرير13محضر إشغال طريق ، وإزالة 15إعلانا غير مرخص ، مما يعيق حركة الشارع وتم رفع الإشغالات ، والتعامل الفوري للحفاظ على حرم الطريق العام ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى مركزي ، (سمالوط ـ المنيا) ، واصلت الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ حملات ميدانية ، للتصدي للإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق العام ، ففي مركز ومدينة سمالوط ، تم تحرير 20 محضر إشغال خلال حملة للتعديات ، تم تنفيذها بالتعاون مع قسم الإشغالات ، حيث شملت الحملة ( شارع حسن حميدة (المطرانية)، وشارع سعد زغلول)، وتنوعت المخالفات ما بين ( إزالة إدارية، إشغال طريق، بائع متجول، نظافة).

وحررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ،  17محضر إشغال بقرية تله ، وذلك ضمن جهود الوحدات المحلية ، لتحقيق الإنضباط بالشوارع والميادين تيسيراً على المارة ، وإزالة التعدي على حرم الطريق.

الجريدة الورقية