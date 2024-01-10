سرايا القدس تقصف معاقل الاحتلال بخان يونس وجنوب حي الزيتون

أعلنت كتائب “سرايا القدس” عن عملية جديدة، قبل قليل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية في إطار عملياتها المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني.

وكشفت "سرايا القدس" أنها قصفت حشود العدو العسكرية بوابل من قذائف الهاون بمحيط منطقة المحطة في خان يونس، وأنها أوقعت فيهم إصابات مباشرة.

كما أفادت سرايا القدس بقصفها عبر قذائف الهاون لجنود وآليات العدو في جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

يأتي ذلك فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه فجر عددا من المنشآت والمباني في بيت حانون وبيت لاهيا، مشيرا بذلك إلى استمراره في عدوانه على الشعب الفلسطيني واستمرار قتله.