هطول أمطار متوسطة على كفر الدوار.. وانخفاض درجة الحرارة

تشهد مدينة كفر الدوار والقرى التابعة لها، الآن أحوال جوية غير مستقرة، وموجة من الأمطار المتوسطة، وظهور السحب المنخفضة والمتوسطة، مع انخفاض درجة الحرارة، والتي صاحبها رياح شديدة مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤثر في معدل الرؤية للسائقين، أثناء قيادتهم للسيارات.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بمراجعة كل محطات الصرف الصحي والزراعي، ومناسيب الترع والمصارف، وتطهير الترع والمصارف وكل المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول والانتهاء من أعمال الصيانة بكل محطات الصرف الزراعي.

وشددت على مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع تأكيد وقفها حال قيام الرياح والأمطار.