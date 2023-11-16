مشروب الزنجبيل يساعد في وقف مشاكل المعدة وزيادة المناعة

تشتهر مشروبات الزنجبيل الصحية بمحتواها الغذائي الغني وقدرتها على تعزيز المناعة ومكافحة الالتهابات وتعزيز الصحة العامة، وتحتوي هذه المشروبات ذات النكهة المكثفة على عصير الزنجبيل المركز، المعروف بخصائصه القوية المضادة للالتهابات والمعززة للمناعة ومضادات الأكسدة.

يمكن أن يساعد الزنجبيل على وجه الخصوص في مكافحة عسر الهضم بينما يساعد في تحسين عملية الهضم، ويحتوي الزنجبيل على إنزيمات معينة يمكن أن تساعد في علاج الانتفاخ وتخفيف الإمساك والمساعدة في علاج الغثيان، وإذا كنت تعاني من أعراض القولون العصبي، فقد يساعد ذلك في تقليل بعض الأعراض، كما يقول خبير التغذية إيجور ستركوف لـ MedicForum.

ويعتقد أن الزنجبيل يسرع حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي ويحمي الأمعاء أيضًا ويمكن أن يخفف الانتفاخ والتشنج والغازات، وإذا كنت تعاني من اضطراب في المعدة، يمكنك غلي بعض الزنجبيل الطازج أو إضافة بعض الزنجبيل المطحون إلى الماء الساخن.

أظهرت الأبحاث أن الزنجبيل قد يعزز أيضًا فقدان الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي، وجد أن المركبات النشطة الموجودة في الزنجبيل، بما في ذلك جينجيرول وشوجول، تحفز عملية التمثيل الغذائي، مما يزيد من قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية بكفاءة ويمكن أن يؤدي هذا التحفيز إلى زيادة حرق الدهون، ونتيجة لذلك، فقدان الوزن.

ويعمل الزنجبيل كمثبط طبيعي للشهية، ويرتبط استهلاك الزنجبيل بتقليل الجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعام، مما يعزز الالتزام بخطة الأكل الصحي، بالإضافة إلى ذلك، أثبت الزنجبيل قدرته على تنظيم مستويات السكر في الدم، وهو عامل لا يعزز التحكم في الوزن فحسب، بل يساعد أيضًا في تقليل الالتهاب.

بشكل عام، هذه الخصائص تجعل الزنجبيل حليفًا محتملاً في الجهود المبذولة لتحقيق وزن صحي والحفاظ عليه خلال موسم العطلات.

لكن فوائد الزنجبيل العديدة لا تنتهي عند هذا الحد، فهو يتمتع بخصائص مضادة للفيروسات ومضادة للبكتيريا يمكن أن تكون مفيدة في الحفاظ على الصحة العامة.

يحمي من حرقة المعدة

إذا كنت تعاني من إحساس حارق في صدرك، فقد يمنع الزنجبيل أيضًا هذه المشكلات (أو على الأقل يخففها). الزنجبيل لا يحسن حركية الأمعاء فحسب، بل يمكنه أيضًا حماية بطانة المعدة مع تقليل حمض المعدة من التدفق مرة أخرى إلى المريء بعد تناول الطعام.

في حين أن العلاجات الطبيعية مثل الزنجبيل قد تكون مفيدة لنوبات الغثيان واضطراب المعدة البسيطة والعابرة، إلا أنها لن تعالج مشاكل المعدة الأكثر خطورة.