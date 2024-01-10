هل يفقد وزير الدفاع الأمريكي أوستن منصبه بسبب إخفاء مرضه الأخير .. تفاصيل

كشف مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في الولايات المتحدة في بيان أصدرته وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أمس الثلاثاء، إن وزير الدفاع لويد أوستن يتلقى الرعاية بعد إصابته بعدوى في المسالك البولية عقب خضوعه لجراحة في ديسمبر لعلاج سرطان البروستاتا.

وربما يكون أوستن انتهك القانون بسبب عدم إبلاغ رئيسه بدخوله المستشفى في الآونة الأخيرة، لكن رغم بعض الدعوات لتقديم استقالته فمن المرجح أن يتلقى توبيخا فحسب من الرئيس الأميركي جو بايدن بحسب اثنين من الخبراء القانونيين.

دخل أوستن، البالغ من العمر 70 عاما، في يوم رأس السنة وحدة العناية المركزة في مركز والتر ريد الطبي بسبب ما قال البنتاغون إنها "مضاعفات عقب إجراء طبي اختياري خضع له مؤخرا"، وهي حقيقة أبقتها الوزارة طي الكتمان لمدة 5 أيام.

ويخلف أوستن بايدن مباشرة في قمة التسلسل القيادي للجيش الأميركي، لكن موظفيه لم يبلغوا البيت الأبيض بحالته لمدة 3 أيام، وحتى نائبته الأولى لم تعرف بالأمر.