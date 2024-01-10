ميناء دمياط يستقبل 36 سفينة في 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن، بينما غادر عدد 9 سفن ، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة .



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 46066 طن تشمل 13800 طن يوريا و377 طن رمل و 250 طن مولاس و 31639 طن بضائع متنوعة.



ووصلت حركة الوارد من البضائع العامة 43518 طن تشمل 9161 طن خردة و 10300 طن ذرة و 11943 طن قمح و 1474 طن فول و 2500 طن كسب صويا و2500 طن حديد و 5640 طن ابلاكاش، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 674 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 485 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4087 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 143730 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 239189 طنًا .



وغادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2627 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4450 شاحنة