قريباً.. تسليم محطتان جديدتان للصرف الصحي في الباجور بالمنوفية

انتهت أمس أعمال الكهرباء لمحطة رفع الصرف الصحي بمشيرف التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية .

وبذلك تصبح المحطة جاهزة للتسليم الابتدائي إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية برئاسة الدكتور محمد نجيب .

جاءت عملية إطلاق التيار الكهربائي في المحطة تنفيذاً لتكليفات المهندس حاتم صالح وكيل وزارة الكهرباء بالمنوفية ، وتحت إشراف المهندسة مروة زهران رئيس مركز ومدينة الباجور، وتابعها محمد عزت نائب رئيس مجلس مدينة الباجور، والمهندسة حنان عبدالظاهر مدير إدارة الكهرباء، وأسامة شكري رئيس الوحدة المحلية بمشيرف، والمهندس علي حسن مرزوق مندوب الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية .

أكد المهندس منصور عيد، أن محطة مشيرف جاهزة للتسليم، ومن المرتقب إبرام عقد تسليم محطة رفع ميت البيضا خلال ساعات، بعد تلافي الملاحظات التي ابدتها لجنة شركة مياه الشرب والصرف الصحي الأسبوع الماضي، برئاسة المهندسة شيرين القاضي مدير عام إدارة التفتيش والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وبذلك تصبح المحطتان قريبتان جدأ من بدء التشغيل .

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، وفى وقت سابق شدد خلال اتصال هاتفي على رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والدكتور محمد نجيب رئيس شركة مياة الشرب بالتسليم الابتدائي الفوري لمشروع الصرف الصحى لقرية ميت البيضا مركز الباجور ، مع إبداء كافة الملاحظات فى عملية التسليم ، على ان يتم التشغيل بمولد كهربائي مؤقت لحين وصول المولد الدائم ، والبدء الفعلي في إطلاق الخدمة بالقرية وذلك حرصا على مصلحة المواطنين وفى استجابة فورية لمطلب أهالى القرية .

كما تم تقديم طلب بشأن الشوارع الداخلية في ميت البيضا ، وقرر المحافظ احالته واتخاذ ما يلزم إلى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية .

ووجه الأهالي الشكر لمحافظ المنوفية على استقباله وفدا من الأهالي ، واصداره توجيهات مباشرة لإنهاء إجراءات التسليم .