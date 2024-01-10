ارتفاع أسعار الذرة صباح اليوم الأربعاء في الأسواق.. زيادة 300 جنية للطن

اسعار الذرة.. شهدت أسعار الذرة صباح اليوم الأربعاء في الاسواق المصرية، ارتفاعًا، صوب تسجيل زيادة بجميع أنواعها المختلفة الأرجنتيني والبرازيلي والأوكراني، بالسوق المحلية لدى تجار الجملة، حيث وصل حجم الارتفاع لـ 300 جنيه بالطن، لمعظم الأنواع.

وتعتبر الذرة الصفراء من أكثر المواد التي تدخل في مكونات الأعلاف لتسمين المواشي والدواجن، لذا يرغب العديد من أصحاب المزارع والمربيين في التعرف على سعر طن الذرة الصفراء في مصر اليوم.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذرة خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في الاسواق المصرية وفي سوق الجملة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

سعر الذرة اليوم الاربعاء في الاسواق ولدى التاجر

حبوب الذرة

الذرة البرازيلي

قفز سعر طن الذرة البرازيلي عند 14,650، بدلًا من 14,500 جنيه، بزيادة 300 جنيه للطن.

الذرة الأرجنتيني

وزاد سعر طن الذرة الأرجنتيني، بمقدار 300 جنيه، ليسجل 14,650جنيه.

الذرة الأوكراني

سجل سعر طن «الذرة الأوكراني»، صعودًا اليوم، بنحو 100 جنيه، ليسجل سعر الطن 13,650 جنيه.

سعر الذرة العالمي

تراجعت أسعار العقود الآجلة للذرة في بداية تداولات اليوم، في بورصة شيكاغو التجارية، حيث نزل عقد مارس 2024، بمقدار 0.75 إلى 458.5 سنت للبوشل.

وانكمش عقد مايو 2024، ببداية تعاملات اليوم، عند 471 سنتًا للبوشل، بمقدار هبوط 0.5 سنت، وقت كتابة الخبر.