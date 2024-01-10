رئيس الوزراء يتابع عددًا من مشروعات التطوير بالجيزة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا، مساء أمس؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التطوير في نطاق محافظة الجيزة، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء/ أحمد راشد، محافظ الجيزة، وكل من الدكتور شادي الزيني، والدكتور حاتم دياب، ممثلين عن المكتب الاستشاري المختص.

وخلال الاجتماع، أشار اللواء/ أحمد راشد إلى أن هناك 11 محوراً مروريا جديداً تم وجار تنفيذها حالياً بالجيزة، وهو ما يسهم في إحداث نقلة نوعية في الحركة المرورية، والقضاء على العديد من الاختناق التي كانت من الممكن أن تحدث، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مختلف التعارضات الموجودة في هذه المحاور.

ولفت "راشد" إلى ما شهدته مختلف الميادين والمحاور والشوارع الرئيسية بالمحافظة من أعمال تطوير ورفع كفاءة، وكذا أعمال تنسيق للموقع، منوهاً إلى أن الخطة الاستثمارية للمحافظة في السنوات الخمس الماضية كانت بإجمالي 4 مليارات جنيه، والمحافظة أنفقت 4 مليارات جنيه إضافية على الخطة، وذلك بهدف تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

ونوه محافظ الجيزة إلى ما يتم تنفيذه من أعمال في إطار تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، مؤكداً أنها تتم على قدم وساق، وتتم المتابعة الدورية لهذه الأعمال، وبالفعل بدأت أعمال الزراعات والتشجير بالمنطقة المواجهة للمتحف.

واستعرض اللواء/ أحمد راشد ما تم تنفيذه من مشروعات في قطاع الطرق خلال الفترة من سبتمبر 2018، حتى ديسمبر 2023، موضحاً أن هذه الفترة شهدت تنفيذ أعمال الرصف والتبليط لنحو 3500 شارع بطول حوالي 806 كم بتكلفة اجمالية تخطت الـ 4.6 مليار جنيه، منوهاً إلى موقف إنشاء وتطوير الأسواق على مستوى المحافظة، والتي يصل عددها إلى 26 سوقا بتكلفة اجمالية تقدر بنحو 346 مليون جنيه، مستعرضاً كذلك عدد مواقف السرفيس المنفذة حديثاً والجاري تنفيذها على مستوى المحافظة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور شادي الزيني، ممثل المكتب الاستشاري، مشروع تطوير الصورة البصرية لمحور جامعة الدول العربية، موضحاً أن طول المحور يصل إلى نحو 2.25 كم بعرض 75م، يبدأ من ميدان سفنكس، ويتوسطه ميدان مصطفى محمود، وينتهى بشارع السودان، ويتميز بوجود العديد من الأنشطة الإدارية والتجارية والسياحية به، مضيفاً: المحور يربط بين عدة محاور مهمة وهي: الطريق الدائري، وكورنيش النيل، ومحور 26 يوليو، وشارع السودان، وشارع البطل أحمد عبد العزيز.

وأوضح الدكتور شادي الزيني أن رؤية المشروع تتمثل في تصميم محور جامعة الدول العربية كمحور تجاري خدمي ترفيهي كجزء من منطقة الأعمال المركزية في مدينة الجيزة، لافتاً إلى أن هذه الرؤية تستهدف تصميم عناصر تنسيق الموقع بصورة مميزة تعكس هوية المنطقة، وتشمل إضافة مناطق انتظار للسيارات تستوعب حجم الحركة العالي، وتصميم محطات للاتوبيسات علي جانبى المحور لتسهيل حركة المترددين عليه، وكذا تطوير أرصفة المشاة، وتوفير مناطق عبور مشاة وساحات ومناطق جلوس، وتنفيذ زراعات بالأرصفة والجزيرة الوسطي بتشكيلات وعناصر مميزة، وإضافة مسارات دراجات علي جانبي الطريق وتوفير مناطق انتظار خاصه بها، واستخدام شبكة ري حديثة من خلال التحكم عن بعد بالإضافة الي عناصر الإنارة المُوفرة للطاقة.

وعرض "الزيني" التصميمات المقترحة لمشروع تطوير الهوية البصرية لمحور جامعة الدول العربية؛ مشيراً إلى مقترح التطوير يعتمد على تعظيم الاستفادة من الأرصفة الجانبية واستغلال أكبر مساحة ممكنة كأرصفة مشاة ومناطق انتظار سيارات علي جانبي الطريق، مضيفاً: المشروع يشتمل أيضًا على تطوير واجهات ومداخل المباني، وكذا أعمال تنسيق الموقع بما في ذلك من تصميم الزراعات وتصميم الأرضيات وأعمال الإنارة وتصميم شبكة ري حديثة.

وفي نهاية العرض، وجه رئيس الوزراء، ببدء إجراءات تنفيذ المشروع، نظرا للأهمية الكبيرة لهذا المحور المرورى.