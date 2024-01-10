أسعار الأعلاف صباح اليوم الأربعاء في الأسواق المحلية

واصلت أسعار الأعلاف خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 10 يناير في الأسواق المصرية ولدى تاجر الجملة، استقرارها، والتي دامت على مدار نحو أسبوع، عقب آخر زيادة بنحو 200 جنيه للطن، خلال تعاملات الخميس الماضي.

واتجه سعر طن العلف، الأونة الأخيرة، نحو الارتفاع في ظل استمرار شح المعروض من مستلزمات الإنتاج كالذرة والصويا، فضلًا عن ارتفاع سعر الذرة الصفراء في الأسواق.

واستقرت معظم أسعار الخامات التي تدخل في صناعة العلف، إذ ثبتت أسعار «الدي دي جي إس-كسب العباد 36%- الجلوتين المحلي -الجلوتين المستورد- الجلوتوفيد المحلي».

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الاعلاف خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وتحرص الوفد على تقديم خدماتها السعرية بصورة لحظية ويومية للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على لاساحة السلعية ولإرضاء متابعيها المهتمين بهذا الأمر، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار خامات الأعلاف اليوم الاربعاء

الاعلاف

الجلوتين المحلي

لم يتغير مستويات طن الجلوتين المحلي اليوم، إذ ثبت عند 44,000 جنيه.

الجلوتوفيد المحلي

واستقرت أسعار الجلوتوفيد المحلي عند نفس مستوياتها المنخفضة، عند 11,500 جنيه للطن.

أسعار إضافات الأعلاف

الدي دي جي

لم يتغير مستويات سعر طن الدي دي جي اليوم، إذ استقر عند 21,000 جنيه.

كسب العباد 36%

ثبت سعر كسب العباد، عند 20,000 جنيه للطن.

سعر طن العلف

خيم الهدوء علي أسعار الأعلاف بالسوق المحلي، إذ حقق سعر طن علف «بادي تسمين سوبر 23%» 24.000 جنيه للطن.

وسجل سعر علف «نامي تسمين سوبر 21%» ثباتًا عند 23.900 جنيه للطن، كما استقر سعر طن علف «ناهي تسمين سوبر 19%» ليسجل 23.800 جنيه، فيما بلغ سعر طن علف «بادي نامي 21%» 23.500 جنيه للطن.