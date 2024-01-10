موعد انتهاء المدة المحددة للتقديم للعمل بكنترولات الثانوية العامة 2024

تنتهى غدا الخميس 11 يناير الجارى المدة المحددة للتقديم للراغبين فى العمل كرؤساء كنترولات ولجان إدارة حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الأولوية لأصحاب الخبرة والكفاءة ومن لديهم القدرة على إدارة الكنترولات خاصة أن التصحيح يتم إلكترونيا لكراسات الإجابة الخاصة بطلاب الثانوية العامة سواء للأسئلة المقالية أو الاختيارية ومن ثم يجب أن يكون المسئول داخل الكنترول لديه القدرة على المتابعة الجيدة وضبط العمل داخل الكنترول بشكل جيد سواء فى التصحيح أو عملية إخراج أرقام جلوس الطلاب ومراجعة استمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه يشترط فى من يتقدم للعمل كرئيس كنترول ألا يكون لديه مانع يحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات كالحرمان من أعمال الامتحانات الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة، كما يشترط فيمن يتقدم للعمل أن يكون من العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



كما وضعت الوزارة شروطا خاصة بشأن من يندب أو يكلف رئيس لجنة نظام مراقبة أو وكيل ورئيس لجنة إدارة أو وكيلاً طبقا للنشرة العامة رقم 1 لسنة 2023، بشأن الموانع التي تحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات، مشددة على أنه يجب الحصول على مؤهل عال بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة وأن يكون كل من رئيس اللجنة ووكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها معلم أول على الأقل، والحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية والخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007، وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين في أعمال الامتحانات، كما اشترطت الوزارة أن يكون لدى العضو خبرة فى أعمال الامتحانات لاتقل عن ثلاث سنوات في وظيفة إشرافية داخل لجنة الإدارة أو لجنة النظام والمراقبة رئيس قسم أو حجرة أو وكيل قسم وحجرة.



وشددت الوزارة على ضرورة توافر سمات شخصية وقيادية للنهوض بالعمل وألا يكون مدير عام إدارة تعليمية حرصا علي الصالح العام ،و ألا يكون من العاملين بالمدارس الثانوية التابعة للجنة المرشح لها وألا يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة، كما اشترطت الوزارة أن يقوم العضو بتقديم مقترح لتطوير منظومة العمل للمكان المرشح إليه وألا يكون من العاملين بالتوجيه الفني المشرف على مدارس الثانوي العام التابعة للجنة وألا يكون من المحالين للمعاش قبل 31 اغسطس المقبل.