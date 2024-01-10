الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بعثة منتخب مصر تصل كوتديفوار لخوض منافسات أمم أفريقيا

بعثة منتخب مصر
بعثة منتخب مصر

وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا إلى كوت ديفوار استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تنطلق 13 يناير الجاري .

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نادر السيد: محمد صبحي لا يستحق الانضمام إلى منتخب مصر

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ويبدأ مبارياته بمواجهة منتخب موزمبيق يوم ١٤ يناير ثم غانا 18 يناير و كاب فيردي يوم 22 يناير .

يترأس بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، والكابتن حازم امام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول.

 

 

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