بعثة منتخب مصر تصل كوتديفوار لخوض منافسات أمم أفريقيا

وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا إلى كوت ديفوار استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تنطلق 13 يناير الجاري .

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ويبدأ مبارياته بمواجهة منتخب موزمبيق يوم ١٤ يناير ثم غانا 18 يناير و كاب فيردي يوم 22 يناير .

يترأس بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، والكابتن حازم امام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول.