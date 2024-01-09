الثلاثاء 09 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رسمياً.. بيراميدز يقطع إعارة محمود صابر إلى زد

محمود صابر
محمود صابر

أخطر نادي بيراميدز بشكل رسمي نظيره زد بقطع إعارة اللاعب محمود صابر وعودته مجدداً لصفوف الفريق السماوي.

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جاءت هذه الخطوة بعدما رفض صابر حسبما علمت “الوفد” الإستمار مع فريق زد خلال الفترة المقبلة خاصة مع عدم حصوله على الفرصة الكافية للمشاركة في المباريات وهو الهدف الأساسي من خروجه معاراً من بيراميدز.

وكان بيراميدز قد وضع شرطاً في عقد إنتقال محمود صابر إلى زد يتيح له قطع الإعارة خلال شهر يناير الحالي مقابل عدم سداد نادي زد لقيمة القسط الأخير من الصفقة.

ويتربط محمود صابر بالدخول ضمن صفقة تبادلية ثلاثية بين أندية الزمالك وبيراميدز وزد، في ظل إهتمام كبير مسؤولي القلعة البيضاء بالتعاقد مع نجم المنتخب الأولمبي.

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