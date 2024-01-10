ميدو: بيراميدز خالف لوائح الفيفا بمعرفة مسئولي اتحاد الكرة

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق أن بيراميدز خالف لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، بمعرفة مسئولي الكرة المصرية.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نحاول أن نشير إلى الأمور الخاطئة في الكرة المصرية".

وأضاف: "الفيفا وجد أن الأندية أصبح لها سطوة على أندية أخرى من خلال المعارين، وأن الأندية تُعير لاعبين بعدد كبير لأندية بعينها".

وتابع: "الفيفا قرر أن يضع لائحة لتحديد عدد اللاعبين المعارين، البداية من إعارة 8 لاعبين فقط، ثم إلى 7 لاعبين، ثم 6 لاعبين في يوليو 2024".

وأكمل: "هذا الموسم أقصى عدد من اللاعبين المعارين هو 7 لاعبين فقط، والموسم القادم سيكون 6 لاعبين، وفقًا للائحة الفيفا، وهذا ما تنصه لائحة اتحاد الكرة المصري أيضًا".

وواصل: "هذا الموسم قام بإعارة 10 لاعبين بمعرفة المسئولين في اتحاد الكرة المصري، وهم محمود وادي وأحمد دعدور ومحمد صادق وعبد الله مجدي وأحمد عاطف ومحمد عادل أمو وعماد ميهوب ومحمود صابر ويوسف شعبان وأحمد فوزي".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "الأهلي اضطر لقطع إعارة أحد لاعبيه من أجل السماح بإعارة أحمد قندوسي، والزمالك قرر توفير مكان للإعارة، من أجل السماح باحتمالية قطع إعارة سامسون أكينيولا".