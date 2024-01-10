الصحة تكشف أسباب الإصابة بسرطان عنق الرحم

كشفت وزارة الصحة والسكان، أسباب الإصابة بسرطان عنق الرحم وذلك ضمن مبادرات عدة لتوعية المرأة، منها مبادرة الأورام السرطانية، والشهر العالمي للتوعية بسرطان عنق الرحم.

ووجهت وزارة الصحة رسائل عدة للمرأة بشأن سرطان العنق منها، انزلي اكشفي واطمني على نفسك، يرجى عمل استبيان أولًا لمعرفة بقية الخطوات للاطمئنان على صحتك، وذلك عن طريق، الاتصال على الرقم ١٥٣٣٥ لملء الاستبيان من خلال مكالمة تليفونية مع الفريق الطبي الخاص بالمبادرة، الذهاب لأقرب وحدة صحية لملء الاستبيان.

وتابعت وزارة الصحة، أن أسباب الإصابة بسرطان عنق الرحم عدة منها: التدخين والتوتر، ونقص المناعة وفيروس الورم البشري الحليمي، والزواج في سن مبكر أقل من 17 عاما.