تشكيل لجنة مكبرة للمرور علي مستشفي قوص المركزي

وجه الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، بلجنة مكبرة من فريق الطب العلاجي والطب والوقائي لتفقد أعمال مستشفي قوص المركزي، للوقوف علي سير العمل بها وتفقد الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفى.

وأوضح الدكتور محمد أن اللجنة المكبرة بقيادة الدكتور عبدالله حمدي مدير إدارة المستشفيات قد تفقدت الإستقبال للتأكد من تواجد الفريق النوبطشي وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية وتوافر الأمصال المختلفة ومدي مكافحة العدوي بالقسم.

وقد إستكمل الفريق جولته داخل المستشفى بتفقد قسم العمليات ومتابعة جدول عمليات العظام وتركيب الشرائح بمعرفة إستشاري العظام المتواجد.

وأضاف بدران أن الفريق تابع الخدمة المقدمة بالحضانات وإلتزام الفريق الطبي بأقصي درجات الرعاية للأطفال الحضانات.

مشيراً إلى مراجعة قرارات نفقة الدولة المستحقة للمواطنين وكذا تشغيل الأشعة المقطعية وتواجد مسؤول الأشعة وتوافر مستلزماتها.

هذا وأكد الدكتور محمد بدران علي إستمرار جولات المتابعة لجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة ورفع تقارير المتابعة الدورية وإتخاذ إجراءات التصحيح بهدف رفع مستوي جودة الرعاية الصحية بتلك المستشفيات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا.