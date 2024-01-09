الشباب والرياضة تفتتح الندوة التثقيفية السادسة لمكافحة المنشطات

في إطار التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة وجميع الهيئات الرياضية الأهلية، نظمت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للاداء الرياضي ( الإدارة العامة للمنتخبات القومية، الادارة العامة للكوادر الرياضية ، الإدارة المركزية للطب الرياضي "الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي ، بالتعاون مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (NADO)، الندوة التثقيفية السادسة لمكافحة المنشطات.



اقيمت الندوة بالمركز الرياضي لتدريب الفرق القومية بالمعادي، واستهدفت جميع الأجهزة الفنية والطبية والإدارية لفرق المنتخبات القومية.



تأتي هذه الندوة ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لتعزيز التوعية ومكافحة المنشطات، وتعزيز الصحة واللياقة البدنية للرياضيين، وتحقيق النجاح في المنافسات الرياضية الدولية.

تم خلال الندوة تسليط الضوء على أهمية مكافحة المنشطات في المجال الرياضي، وتم تبادل المعلومات والخبرات حول أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في هذا المجال. كما تم تسليط الضوء على دور الأطقم الفنية والطبية والإدارية في توعية اللاعبين واللاعبات بمخاطر المنشطات وآثارها السلبية على الصحة والأداء الرياضي.

تحدث الحضور عن أهمية تطبيق قواعد وقوانين الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA)، وضرورة الامتثال لهذه القواعد من أجل ضمان النزاهة والعدالة في المنافسات الرياضية. وتم توضيح الآليات والإجراءات التي يجب اتباعها للكشف عن المنشطات والتحقق من سلامة اللاعبين واللاعبات.

الجدير بالذكر أن هذه الندوة تأتي في إطار سعي وزارة الشباب والرياضة لتعزيز الوعي بأهمية النزاهة والنمو الصحيح في المجال الرياضي، وتعزيز القيم الأخلاقية والرياضية لدى الرياضيين. كما تؤكد على التزام مصر بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة المنشطات، ودعمها لجهود المنظمات الدولية في هذا المجال.



