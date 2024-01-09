غادة والي : مسرقتش حد وحملة التشويه أثرت على نفسيتي وأعمالي الخاصة| مستند

حصلت "الوفد" على نص التحقيقات مع المصممة غادة والي، المتهمة بالتعدي على الحق المالي والأدبي للفنان الروسي جورجي كوراسوف، بأن قلدت رسوماته الفنية ونسبتها لنفسها.

ومثلت غادة أمام جهات التحقيق، وبمواجهته فيما نسب إليها من سرقة أفكار الفنان الروس أنكرت وجاء في التحقيقات:

س - ما قولك فيما نسب إليك من انك متهمة بارتكاب غش والإخلال بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد الالتزام الخاص بإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الانفاق المبرم بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة " ار ايه تي بي"، المؤرخ 20 مايو سنة 2020 حال كونك من المقاولين من الباطن بموجب عقد المقاولة المؤرخ 26 أبريل سنة 2021، وبين الشركة الثانية وكان ذلك الاخلال والغش راجعين إلى فعلك وترتب ذلط ضررا جسيم بالهئية القومية لمترو الأنفاق؟

ج - محصلش

س- ما قولك فيما نسب إليكي من أنك متهمة بالتعدي على الحقوق المالية والأدبية للمجني عليه الفنان الروسي جرورج كوارسوف وذلك بأن قمتي بتقليد أربعة من رومساته وطرحتيها للتداول واستعملتها في محطة مترو كلية البنات.

غادة والي

ج- الكلام ده محصلش

وذكرت النيابة العامة أن الحاضر مع المتهمة غادة والي قدم، عدد 5 حوافظ مستندات منها واحدة مدون عليها البيانات التالية صورة ملونة من بيانات باللوحات المنفذة في محطات المترو( كلية البنات- العباسية- هليوبوليس- باب الشعرية- الألف مسكن )، بإجمالي 63 لوحة تخص تخص كلية البنات ، 6 لوحات فقط وينازع الفنان الروسي جزء من لوحة واحدة من اللوحات الستة غلما بأن المحطة السادسة الألف مسك لم تنفذ، وصورة ملونة من مجموعة لوحات من العابد المصرية القديمة الفرعونية المستوحاة منها لوحة من اللوحات بموافقة ابنته وبيان باللوحات التي استبعدت لعدم تمكن من الحصول على موافقة أهلية من أريد تكريمهم.

البحث عن شركات مبدعة

وقالت "والي" في التحقيقات، إنه كان في مناقصة عملتها الشركة الفنرسية "ار ايه بي تي"، وتلقينا دعوة لحضور تلك المناقصة وكان بشأن بحثهم عنم شركات مبدعة للقيام بأعمال بمحطات المترو.

وتابعت أن شركة "واليز استديو" تقدمت بعرض وتم قبوله وتعاقدت مع الشركة بعقدين، العقد الأول كان خارج موضوع التحقيق، والعقد الثاني كان بشأن أعمال في 5 محطات ووضع استراتيجية كاملة تسويقية للنشاطات والفاعليات داخل محطات هليوبليس وكلية البنات وبابا الشعرية والعباسية.

المصممة غادة والي

حملة تشويه

وأضافت المتهمة بسرقت أعمال للفنان الروسي، أنه لم يت تنفيذ، الأعمال في المحطة الخامسة وهي الألف مسكن، بسبب إنهاء الشركة الفرنسية العقد بتاريخ 22 مارس 2022، وفوجئت في شهر يونيو لذات السنة، بحملة تشويه في الاعلام والتواصل الاجتماعي والصحافة بسبب الأعمال التي تمت في كلية البنات.

الموضوع أثر نفسيتي

وأشارت المصمة غادة والي إلى حملة التشويه كله كذب والفتراء بالسلب على نفسيتي وعلى الأعمال الخاصة بمكتب واليز استديو.

وحجزت محكمة القاهرة الاقتصادية، أمس الاثنين ، جلسة محاكمة الفنانة التشكيلية غادة والي، في اتهامها بسرقة رسومات خاصة بفنان روسي واستخدامها في إحدى محطات المترو، لـ 30 يناير المقبل للنطق بالحكم.

محاكمة غادة والي

وأسندت النيابة العامة لـ "والي"، تهمة التعدي على الحق المالي والأدبي للفنان الروسي جورجي كوراسوف، بأن قلدت رسوماته الفنية ونسبتها لنفسها.