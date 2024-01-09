الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المملكة المتحدة تشعر بالقلق من انتهاك إسرائيل للقانون الدولي في غزة

ديفيد كاميرون
ديفيد كاميرون

 

اعترف وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، بأنه "قلق" من أن إسرائيل ربما اتخذت إجراءات في غزة قد تشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

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وردا على أسئلة رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان أليسيا كيرنز، رفض كاميرون القول ما إذا كان قد اطلع على أي نصيحة قانونية من وزارة الخارجية تفيد بأن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي في غزة، بحسب ما أوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية. 

وقال كاميرون: "سبب عدم الإجابة على هذا السؤال هو أنني لا أستطيع أن أتذكر كل قطعة من الورق التي وضعت أمامي، أنا أنظر إلى كل شيء بالطبع، وهناك الكثير من الأشياء التي حدثت والتي اعتقد بالتأكيد أنها شيء لم يكن ينبغي أن يحدث".

واعترف بأنه رأى أشياء تتعلق بالنزاع كانت "مثيرة للقلق العميق"، لكنه قال إنه ليس من وظيفته إصدار "حكم قانوني".

واختتم كاميرون بالقول: "هل أشعر بالقلق من أن إسرائيل قد اتخذت إجراءً قد يشكل انتهاكاً للقانون الدولي؟. نعم بالطبع".

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