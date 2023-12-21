وزير الخارجية يبحث مع ديفيد كاميرون قضايا المنطقة والهجرة غير الشرعية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ المباحثات الموسعة التي تجرى مع المملكة المتحدة شملت قضايا المنطقة كالأزمة في السودان وليبيا فضلًا عن العمل على دعم الخطوة الشرائية في المجالات الاقتصادية، علاوة على قضية الهجرة وإجراء حوار حولها سواء من جهة ما تبذله مصر من رعاية عدد كبير على أراضيها أو الخطورات التي اتخذتها للتعامل المنظمات العاملة في هذا المجال، أو في إطار توفير البرامج التنموية للحد من احتمالات الهجرة من مصر.

قضية الهجرة

وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك اهتمامًا أيضًا على الجانب البريطاني بقضية الهجرة والتعاون بشأنها مهم للبلدين من لتحقيق مصالح متساوية تُلبي احتياجات البلدين.

الأوضاع الأقليمية

وأكد تطلعه على استمرار التواصل فيما بينهما، خلال الفترة المقبلة، لتحقيق المصالح اتصالًا بالأوضاع الإقليمية المتوترة وأيضا في إطار دعم العلاقات الثنائية.