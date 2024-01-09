مواجهات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية كاملة

تنطلق السبت المقبل ، منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية ، التي تستضيف دولة كوت ديفوار فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل بمشاركة المنتخب الوطني.





وغادرت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عصر اليوم طار القاهرة الدولي متوجهة إلى كوت ديفوار استعدادًا للمشاركة القارية.

وضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية -مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

وتأتي مواجهات دور المجموعات كاملة بالبطولة كما يلي :

السبت 13 يناير 2024 :

المجموعة الاولى :

كوت ديفوار – غينيا بيساو



الاحد 14 يناير 2024:

المجموعة الاولى :

نيجيريا – غينيا الاستوائية

المجموعة الثانية: مصر- الموزمبيق

غانا- الراس الاخضر



الاثنين 15 يناير :

المجموعة الثالثة: السنغال- غامبيا

الكاميرون – غينيا

المجموعة الرابعة:

الجزائر- انجولا



الثلاثاء 16 يناير 2024:

المجموعة الرابعة:

بوركينافاسو – موريتانيا

المجموعة الخامسة:

تونس- ناميبيا

مالي- جنوب افريقيا



الاربعاء 17 يناير 2024:

المجموعة السادسة:

المغرب – تنزانيا

كونغو الديمقراطية – زامبيا



الخميس 18 يناير 2024:

المجموعة الاولى:

كوت ديفوار- نيجيريا

غينيا الاستوائية - غينيا بيساو

المجموعة الثانية:

مصر- غانا



الجمعة 19 يناير 2024 :

المجموعة الثانية:

الراس الاخضر- الموزمبيق

المجموعة الثالثة :

السنغال- الكاميرون

غينيا- غامبيا



السبت 20 يناير 2024:

المجموعة الرابعة:

الجزائر- بوركينافاسو

موريتانيا – انجولا

المجموعة الخامسة :

تونس- مالي

الاحد 21 يناير 2024:

المجموعة الخامسة :

جنوب افريقيا – ناميبيا

المجموعة السادسة :

المغرب – كونغو الديمقراطية

زامبيا – تنزانيا

الاثنين 22 يناير 2024:

المجموعة الأولى :

غينيا الاستوائية- كوت ديفوار

غينيا بيساو- نيجيريا

المجموعة الثانية :

الموزمبيق- غانا

الراس الاخضر- مصر



الثلاثاء 23 يناير 2024:

المجموعة الثالثة:

غينيا- السنغال

غامبيا – الكاميرون

المجموعة الرابعة:

انغولا- بوركينافاسو

موريتانيا – الجزائر



الاربعاء 24 يناير 2024:

المجموعة الخامسة:

جنوب افريقيا – تونس

ناميبيا- مالي

المجموعة السادسة :

تنزانيا – كونغو الديمقراطية

زامبيا- المغرب