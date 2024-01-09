الأرصاد تحذر: انخفاض درجات الحرارة يصل لحد الصقيع (شاهد)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم هناك نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على بعض الأماكن من محافظة مطروح.

وأضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، اليوم الثلاثاء، أنه من غدٍ الأربعاء وحتى منتصف الأسبوع القادم هناك تأثير منخفض جوي، يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة والكتل الهوائية الشمالية منخفضة فى قيم درجات حرارتها، وبالتالي سنعود للأجواء الشتوية المعتادة وإنخفاض فى القيم بمعدل ثلاث إلى أربع درجات.

انخفاض درجات الحرارة

وذكرت إلى أنه سيحدث انخفاضًا في قيم درجات الحرارة فى معظم أنحاء الجمهورية من غد، مشيرة إلى أن هناك استقرارًا فى الأحوال الجوية اليوم وزيادة فى فترات سطوع أشعة الشمس، وبالتالي المزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، والتي هي بالفعل أعلى من المعدلات الطبيعية.

ونوهت إلى أنه من المتوقع وصول درجات الحرارة اليوم إلى 21 و22 درجة مئوية، موضحة أن الأجواء دافئة تمامًا خلال فترة النهار فى المناطق الشمالية، وما بين الـ 28 والـ 29 درجة مئوية في المناطق الجنوبية، ولكن خلال فترات الليل تنخفض درجات الحرارة.

الأجواء شديدة البرودة

وأشارت إلى أن درجات الحرارة الصغرى تصل لأقل من خمس درجات، والأجواء شديدة البرودة فى أغلب محافظات الجمهورية، خاصة المحافظات التي لها ظهير صحراوي بشكل كبير، ومن الممكن أن تصل لحد الصقيع.