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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جريزمان وموراتا على رأس تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام الريال في السوبر الإسباني

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد

يستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمعه بنظيره ريال مدريد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

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رودريجو ويبلينجهام يقودان تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيكو بالسوبر الإسباني

ويضع دييجو سيميوني هدفًا خلال المباراة وهو الفوز بها، وذلك من أجل التأهل للمباراة النهائية لمواجهة الفائز من برشلونة وأوساسونا.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: أكسل فيتسل، هيرموسو، خيمينيز، كوكي.

خط الوسط: ريكيلمي، لورينتي، رودريجو دي بول، لينو.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، ألفارو موراتا.

ريال مدريد وأتلتيكو.. الموعد والقنوات الناقلة

تقرر انطلاق مباراة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في التاسعة مساءًا في الغد الأربعاء، في المباراة التي يشهدها ملعب "الأول بارك"معقل النصر بالمملكة العربية السعودية.

فيما ستُذاع المواجهة المنتظرة عبر شبكة قنوات " ssc" السعودية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة.

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