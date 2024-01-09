رودريجو ويبلينجهام يقودان تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيكو بالسوبر الإسباني

يواصل ريال مدريد استعداداته القوية للمواجهة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

ويبحث كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد عن تحقيق الفوز خلال مواجهة الأتلتي غدًا، والتي يستضيفها ستاد "الأول بارك" ملعب النصر السعودي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيكو مدريد

ومن المتوقع أن يبدأ كارلو أنشيلوتي مباراة أتلتيكو مدريد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أندري لونين

خط الدفاع: فران جارسيا، تشواميني، أنطونيو رودريجر، داني كارفخال

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، فالفيردي

خط الهجوم: بيلينجهام، خوسيلو، رودريجو.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة ريال مدريد أمام نظيره أتلتيكو مدريد في التاسعة من مساء الغد الأربعاء، في المباراة التي يستضيفها ملعب "الأول بارك"معقل النصر بالمملكة العربية السعودية.

بينما ستُنقل المواجهة عبر شبكة قنوات " ssc" السعودية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة.