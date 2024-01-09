وكيل الصحة بالشرقية يتفقد سير العمل بمركز طب أسرة الأسدية

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فى زيارة مفاجئة، مركز طب الأسرة بقرية الأسدية، التابع للإدارة الصحية بأبو حماد، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين به.

جاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لـ "تطوير خدمات الرعاية الأولية"، والتي تهدف إلى التوسع في تقديم الخدمات الطبية بقطاع الرعاية الأولية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ودعم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وخلال جولته تابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية عمل الفرق الطبية ضمن مبادرة ١٠٠ يوم صحة، وقام بمناظرة سجلات التردد ومؤشرات أداء عمل الفرق ضمن مبادرة دعم صحة المرأة، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، كما تابع مؤشرات أداء العيادات التخصصية ضمن خطة عمل مبادرة تطوير خدمات الرعاية الأولية، وقام بمتابعة مؤشرات أداء العيادات المسائية، وأثني خلال زيارته على أداء عمل طبيب النساء والتوليد، وعلى تنظيم العمل بالعيادة، موجهاً مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، بتوفير جهاز سونار بكفاءة أعلى، نظراً للتردد العالي على عيادة النساء والتوليد بالمركز الطبي.

أكد “مسعود” على أهمية عمل الدعاية اللازمة لكافة العيادات المسائية، كما اطلع على مؤشرات أداء العمل بجلسات التطعيمات الروتينية للأطفال بالمركز، متابعاً مؤشرات التردد على مبادرة قلبك أمانة، والتي تهدف إلى الاكتشاف المبكر لأمراض القلب بمنشآت الرعاية الصحية الأولية، تحت مظلة المبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، كما اطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمركز، وعدم وجود أي نواقص بها.

وأشار الدكتور هشام مسعود إلى أن المبادرة الرئاسية لتطوير خدمات الرعاية الأولية تتم بمحافظة الشرقية على عدة مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في عدد ١٩ منشأة صحية ما بين وحدات صحية ومراكز طبية بعد تطويرها ودخولها الخدمة، تتمثل في منفذ طبي بكل مركز من مراكز المحافظة، لتقدم الخدمات الصحية على مدار الساعة خلال الفترات الصباحية والمسائية، إلى جانب ذلك سيتم إضافة خدمات جديدة كإتاحة الخدمات الصحية بالمنازل لكبار السن وغير القادرين للتوجه إلى وحدات الرعاية الأساسية، والتي تأتي ضمن أولويات خطة وزارة الصحة والسكان لتحسين جودة الخدمات الصحية، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية بمحافظة الشرقية في عدد ٧٦ منفذ طبي، ليصبح الإجمالي ٩٥ وحدة بالمحافظة.