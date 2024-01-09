كأس الرابطة .. المصري البورسعيدي يتغلب على المقاولون بهدف دون رد

نجح فريق المصرى البورسعيدى في الفوز على نظيره المقاولون العرب بهدف من دون رد عبر عمرو موسى، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية .





جاء الهدف في الدقيقة 14 من زمن اللقاء ن الذي أقيم لحساب منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة .

وتضم مجموعات بطولة كأس الرابطة الأندية على النحو التالي:

المجموعة الأولى: مودرن فيوتشر - الاتحاد - سموحة - بلدية المحلة.

المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد.

المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية.

المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.

تشكيل الفريقين ..

وبدأ فريق المصري البورسعيدي اللقاء بتشكيل ضم كل من : "محمود جاد، حسن علي، كريم العراقي، سمير فكري، محمد الشامي، ميدو جابر، أحمد منصور، حسين السيد، باهر المحمدي، يوسف الجوهري، عمرو موسى".

فيما على مقاعد البدلاء: "عصام ثروت، إسلام عطية، حسام جريشة، عمرو سعداوي، أحمد عيد، أسامة الجزار، فرانك إيتونجا، أمادو باه، ليستويل".

وجاء تشكيل المقاولون في بداية اللقاء كالتالي: "محمود أبو السعود، أمير عابد، أحمد إبراهيم، لؤي وائل، أمادو أنياص، عماد ميهوب، عبد الرحمن خالد إمام، محمد مجلي، أحمد علاء الدين، جوزيف أوشايا، عمار حمدي".

بينما تواجد على مقاعد البدلاء: "أحمد عبد الله، إسلام عبد المنعم، محمد هاني، عمرو مرعي، الحبيب أحمد سلامة، فاروقا نور الدين، زياد فرج، يوسف مجدي، محمد عبد الناصر".



بعثة مصر تغادر القاهرة ..

على صعيد آخر ، غادرت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم منذ قليل مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى كوت ديفوار استعدادًا المشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.

وضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية -مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.