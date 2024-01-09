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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

زلزال بقوة 6 ريختر يضرب اليابان

اليابان
اليابان

ضرب زلزال جديد بقوة 6 درجات على مقياس ريختر وسط اليابان اليوم الثلاثاء.

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وذكرت وكالة الأنباء اليابانية، كيودو، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الزلزال الجديد وقع بالقرب من جزيرة سادو، على عمق 10 كيلو مترات.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنه لم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية، تسونامي، عقب الزلزال.

 

وكانت زلازل عدة ضربت اليابان خلال الفترة الماضية، فضربت زلازل قوية وسط اليابان، الاثنين قبل الماضي، ما تسبب في حدوث موجات تسونامي بارتفاع متر واحد، ودفع بالسلطات إلى الطلب من السكان مغادرة المناطق المعنية واللجوء إلى المرتفعات.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن إتش كيه، بعدما ضرب الزلزال منطقة نوتو في مقاطعة إيشيكاوا قرابة الساعة 16,10 بالتوقيت المحلي 07,10 بتوقيت غرينتش"على جميع السكان إخلاء منازلهم فورا إلى المرتفعات".

وأكّدت الحكومة اليابانية أنه لم يتم الإبلاغ عن أي خلل حتى الآن في المحطات النووية، وقال الناطق باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي "جرى تأكيد عدم وجود أي خلل في محطة شيكا للطاقة النووية (في إيشيكاوا) ومحطات أخرى حتى الآن".

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