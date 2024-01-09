تعليم قنا تعلن أسماء الفائزين بمسابقة الرائد المثالي

توجيه عام التربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم بقنا، اليوم الثلاثاء، عن نتيجة أسماء الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لمسابقة الرائد المثالي في الاتحادات الطلابية عن المراحل التعليمية الثلاثة.

حيث نظمت المسابقة تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، و تحت إشراف صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشئون التنفيذية وأعدها و نفذها احلام محمود السيد موجه عام التربية الاجتماعية والدكتور سيد مرزوق الموجه الأول بالمديرية و محمود جابر مسئول الاتحادات الطلابية وأعضاء مكتب التربية الاجتماعية بالمديرية.

جاءت نتيجة المرحلة الابتدائية كالتالي : هالة سيد كامل المعلمة بمدرسة قنا الرسمية لغات مركز أول ، و مرفت محمد على بمدرسة نجع غلاب بأبوتشت مركز ثاني ، و منال محمود حسين بمدرسة الفاوية الابتدائية الجديدة بدشنا مركز ثالث .

بينما حققت هدى على محمد بمدرسة جنوب قنا الإعدادية بنات المركز الأول عن المرحلة الإعدادية ، و الهام محمد علي مدرسة نجع الجديدية للتعليم الأساسي بنقادة المركز الثاني، و زمزم اسماعيل قاعود بمدرسة الهدلاب الإعدادية بقفط المركز الثالث .

كما حصل خالد احمد محمد المعلم بمدرسة نجع حمادي الثانوية الزخرفية على المركز الأول عن المرحلة الثانوية ، وحقق الحسن محمد عمران بنقادة الثانوية بنات المركز الثاني ، وجاءت الأستاذة اسماء الدوشي ابو دوح بمدرسة ابو بكر الصديق الثانوية بنين بقنا في المركز الثالث .