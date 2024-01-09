40 جنيهاً .. هبوط أسعار الذهب في التعاملات المسائية

انخفضت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) في التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء 9 يناير، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، بما يصل إلى نحو 40 جنيهاً، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3200 جنيه لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في التعاملات المسائية ، اليوم الثلاثاء 9 يناير، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3200 جنيها، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3657 جنيه، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 3352 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2742 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2133 جنيها، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1828 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1371 جنيهات، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 25600 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2030 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب في السعودية:

أسعار الذهب في السعودية

استقرت أسعار الذهب التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء 9 يناير، في السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 214.48 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 245.55 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 225.09 ريال.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 184.16 ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 143.24 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,637.44 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,641.19 ريال سعودي.

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 270.10 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 644.57 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,276.86 ريال سعودي.