أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 - 1 - 2024 في محال الصاغة

استقرت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) بداية التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء 9 يناير، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3300 جنيها لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

وسجلت أسعار الذهب استقرارا اليوم، وجاء متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3300 جنيها، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3771 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 3457 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2828 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2200 جنيها، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1885 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1414 جنيهات، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 26400 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2030 دولارًا للأوقية.