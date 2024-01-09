روما الإيطالي يسعى لضم نجم وسط برشلونة لتعويض البرتغالي سانشيز

كشفت صحيفة الموندو الاسبانية وثيقة الصلة بنادي برشلونة الأسباني ان نادي ايه اس روما الإيطالي يسعى لضم نجم وسط برشلونة روميو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتعويض انتقال لاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيز الذي يبدو في طريق العودة إلى نادي بيشكتاش التركي بعدما أبدى جوزية مورينيو المدير الفني لروما عدم اهتمامه بالأحتفاظ بالاعب البرتغالي وشرائه بصفة دائمة .

وقالت الصحيفة الاسبانية ان نادي روما مستعد حاليا للدخول في مفاوضات مع إدارة البارسا لضم روميو الذي لم يكن ايضا مقنعا لتشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة رغم بدايته الطيبة مع الفريق الكاتالوني الا انه سرعان ما تراجع حتى ان مشاركاته كأساسي باتت معدودة .

وقالت الموندو ديبورتيفو ان روما ينوي التقدم بعرض لضم روميو على سبيل الإعارة مقابل سداد جزءا من راتبه مع برشلونة على ان يتحمل برشلونة الجزء المتبقي من الراتب وهو ما يعني ان البارسا لن يخرج فائزا بشكل كبير من هذه الصفقة .

واشارت الموندو ديبورتيفو ان برشلونة يضع من أهم أهدافه ضم لاعب في خط الوسط ليمون بمثابة مايسترو الفريق وهم يرغبون في لاعب على مستوى عال يكون أحد اعمدة الفريق وليس التعاقد مع لاعب يؤدي بشكل مرحلي ولذلك فكل الترشيحات تصب تجاه احد الاعبين جوشوا كيميتش او ارثر فيرميرين او مارتن زوبيميندي.

المعروف ان برشلونة حامل لقب الدوري الأسباني يحتل حاليا المركز الرابع في الدوري الأسباني مبتعدا بسبع نقاط عن المتصدرين جيرونا وريال مدريد .