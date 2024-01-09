الثلاثاء 09 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة الزراعة تكثف حملات الرقابة على تقاوى البطاطس لضمان توافرها للمزارعين

تقاوي البطاطس
تقاوي البطاطس

قامت وزارة الزراعة بتنفيذ حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على محطات ومنافذ بيع تقاوى البطاطس المستوردة، وذلك للتأكد من توافرها للمزارعين بأسعار مناسبة.

بورصة تقاوى البطاطس

وقام مهندسو الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بالوزارة، بالمرور على محافظة البحيرة، حيث يعتبر مركز التوفيقية أكبر مركز لبيع تقاوى البطاطس وبورصة تقاوى البطاطس، وقد قامت اللجنة بفحص ومراجعة المستندات والتفتيش على جميع المخازن، للتأكد من وجود كميات كافية من التقاوي.

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وأوضح الدكتور أحمد عصام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، أن كميات تقاوى البطاطس الواردة فعليا للبلاد حتى تاريخه أكثر من 116 ألف طن، بالإضافة إلى 20 ألف طن ناتج محلى، وبالتالي فإن هناك أكثر من 135 ألف طن تقاوى بطاطس متاحة للمزارعين.

وأضاف أن الاحتياجات الفعلية للزراعة بمصر تتراوح ما بين 110 إلى 120 ألف طن من تقاوى البطاطس، وبالتالي فإن الكمية المستوردة والكمية المنتجة محلياً تكفي لسد احتياجات المزارعين.

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الشائعات الخاصة بانخفاض الكميات المستوردة

وأشار إلى أن بعض التجار يلجأون إلى التلاعب في الأسواق بإعادة البيع والشراء وإطلاق الشائعات الخاصة بانخفاض الكميات المستوردة، بغرض تحقيق مكاسب مادية. ولهذا قامت اللجنة بالمرور على المنافذ المرخصة والشركات المستوردة للاطمئنان على وجود التقاوي بالمنافذ والتأكد من جودتها.

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