الزراعة توافق على استيراد 154 ألف رأس عجول لتلبية احتياجات شهر رمضان

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة فى إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية تحرص على تعزيز مخزونها الاستراتيجي من اللحوم بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة من دول جديدة إلى جانب اهتمام الدولة بإطلاق العديد من المشروعات القومية للنهوض بالثروة الحيوانية.

وأضاف القصير أنه فى ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن توفير اللحوم الحمراء وزيادة المعروض فى الأسواق بأسعار مناسبة لتلبية الاحتياجات وزيادة الطلب خلال شهر رمضان المعظم والعيدين الفطر والأضحى المبارك، فقد وافقت وزارة الزراعة على استيراد 154500 رأس منهم 34500 رأس عجول للذبيح الفورى من بعض الدول الإفريقية الشقيقة، بالإضافة إلى 120 ألف رأس عجول للتربية والتسمين وذلك من مناشئ متعددة، وهذه الأعداد وبالإضافة للسابق استيرادها وتسمينها داخل البلاد وبالإضافة إلى إنتاجنا المحلى سوف تسهم فى ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترات المقبلة.

وعلى جانب آخر، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اهتمام الحكومة البالغ بزيادة الإفراجات لتوفير الأعلاف مما كان له الأثر الإيجابى فى خفض أسعار الأعلاف اللازمة للثروة الحيوانية والداجنة.

وتسعى الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم سواء من خلال تشجيع المنتج المحلي ودعم المشروع القومى للبتلو، وكذلك تنويع مناشئ الاستيراد وزيادة الافراجات لإتاحة المرونة والمتطلبات خلال الفترة القادمة ومتطلباتها.

من جانبه أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أنه من خلال القرارات التى اتخذتها اللجنة الاستيرادية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، خلال عام 2023 كان لها نتائج إيجابية من حيث توفير الأعداد المناسبة احتياجاتنا الفعلية من رؤوس الحيوانات الحية المطلوب استيرادها من الخارج لتغطية الاحتياجات من اللحوم الحمراء خلال عام 2023، وذلك دون حدوث أى نقص فى الاحتياجات للمواطنين رغم الأحداث العالمية التى شهدتها العالم

وأكد "الصياد" على توجيهات وزير الزراعة بإعطاء الفرصة الكافية للشركات لتوفير احتياجات شهر رمضان والعيدين وللعمل على استقرار الأسعار خلال الفترة القادمة.