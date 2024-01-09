الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

لقاء موسع بين رئيس جامعة المنيا واللجنة النقابية للصحفيين

الإجتماع
الإجتماع

بدعوة كريمة من الدكتور عصام الدين فرحات رئيس جامعة المنيا ، عُقد ظهر اليوم الثلاثاء ، لقاءا موسعا  بين رئيس الجامعة واللجنة النقابية للصحفيين بمحافظة المنيا وجميع صحفيي المحافظة.

 

حيث أعرب الجانبين عن الإحترام المتبادل والحرص على الصالح العام ، وإعلاءالمصلحة الوطنية وأكد رئيس جامعة المنيا ، على حرصه التام لتسهيل مهام الصحفيين لأداء مهامهم داخل الجامعة ، بما يحقق الصالح العام ، وتقدير دور الصحفيين المهنى . 

 

ومن جانبه أعرب حجاج الحسينى  رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بمحافظة المنيا ، عن عمق العلاقة بين الصحفيين والجامعة مؤكدا على التعاون المستقبلى بين الجانبين، وأستعرض رئيس جامعة المنيا خلال اللقاء الذى أستمر أكثر من ساعتين بقاعة اجتماعات مجلس الجامعة خطط الجامعة للفترة القادمة ، في سبيل تحولها لجامعة ذكية خضراء ، تقدم تعليم وبحث علمى عالى الجودة .

 

وذلك ضمن خطة التحول لنموذج جامعات الجيل الرابع ، بهدف خدمة مجتمع الأقليم والإقتصاد القومى ، وتخريج كوادر مؤهلة للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة ووظائف المستقبل ، وذلك في إطار احتفالها باليوبيل الذهبي للجامعة ، خلال العامين القادمين .

 

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