لقاء موسع بين رئيس جامعة المنيا واللجنة النقابية للصحفيين

بدعوة كريمة من الدكتور عصام الدين فرحات رئيس جامعة المنيا ، عُقد ظهر اليوم الثلاثاء ، لقاءا موسعا بين رئيس الجامعة واللجنة النقابية للصحفيين بمحافظة المنيا وجميع صحفيي المحافظة.

حيث أعرب الجانبين عن الإحترام المتبادل والحرص على الصالح العام ، وإعلاءالمصلحة الوطنية وأكد رئيس جامعة المنيا ، على حرصه التام لتسهيل مهام الصحفيين لأداء مهامهم داخل الجامعة ، بما يحقق الصالح العام ، وتقدير دور الصحفيين المهنى .

ومن جانبه أعرب حجاج الحسينى رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بمحافظة المنيا ، عن عمق العلاقة بين الصحفيين والجامعة مؤكدا على التعاون المستقبلى بين الجانبين، وأستعرض رئيس جامعة المنيا خلال اللقاء الذى أستمر أكثر من ساعتين بقاعة اجتماعات مجلس الجامعة خطط الجامعة للفترة القادمة ، في سبيل تحولها لجامعة ذكية خضراء ، تقدم تعليم وبحث علمى عالى الجودة .

وذلك ضمن خطة التحول لنموذج جامعات الجيل الرابع ، بهدف خدمة مجتمع الأقليم والإقتصاد القومى ، وتخريج كوادر مؤهلة للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة ووظائف المستقبل ، وذلك في إطار احتفالها باليوبيل الذهبي للجامعة ، خلال العامين القادمين .