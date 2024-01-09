صورة جماعية للمنتخب من داخل طائرة تقل بعثة الفراعنة إلى كوت ديفوار

نشر محمد هاني الظهير الأيمن للنادي الأهلي والمنتخب الوطني صورة جماعية من داخل الطائرة الخاصة التي تقل بعثة الفراعنة إلى كوت ديفوار للمشاركة في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.





وعلق لاعب المنتخب على الصورة : “توكلنا على الله”.

كانت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، قد غادرت منذ قليل مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى كوت ديفوار استعدادًا المشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

قائمة مصر في البطولة ..

وضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية -مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.