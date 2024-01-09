وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى أبو حماد المركزي

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى أبو حماد المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وقام وكيل وزارة الصحة بالمرور بقسم الإستقبال والطوارئ، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، وقام بمتابعة توقيع الكشف الطبى وتقديم الخدمة للمرضى والمصابين المترددين على القسم، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، والتي تعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة، موجهاً ببعض الملاحظات لتنظيم إحدى غرف الملاحظة بقسم الإستقبال وتعزيز خصوصية المرضى بها.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود قسم الأشعة، وتم التأكد من عمل الأجهزة الطبية بكفاءة، وخاصة جهاز الأشعة المقطعية، كما قام بالمرور على الصيدلية الخارجي وصيدلية نفقة الدولة، وتم التأكد من عدم وجود أي نواقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، وقام بمراجعة آليات إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وآليات صرف الأدوية بعد صدور القرار للمرضى، كما تفقد العيادات الخارجية، وقام بمتابعة مؤشرات التردد عليها، موجهاً بعمل الدعاية اللازمة خاصة للعيادات المسائية لزيادة التردد عليها، حيث بلغ عدد متلقي الخدمة بعيادة الجلدية ٤٦ حالة، وعيادة العلاج الطبيعي ٣٠ حالة حتي وقت الزيارة، كما تفقد عيادات الرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والمسالك البولية، والنساء والتوليد والأطفال، مؤكداً على أهمية إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لمرضى العيادات، والتشخيص الجيد للحالات، وتوفير أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى بالمستشفى.