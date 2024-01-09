بدء برنامج مشروع "توعية الأطفال للحفاظ علي الصحة والتغذية السليمة"

تابعت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم فاعليات البرنامج التدريبي، تدريب المدربين ضمن مشروع توعية الأطفال للحفاظ على المياة والصحة والتغذية السليمة.

ويهدف المشروع إلى رفع الوعي الصحي والبيئي لتلاميذ المرحلة الإبتدائية ، وترشيد إستهلاك المياة والحفاظ على المياة ، وتوعية التلاميذ بأهميتها، والنظافة الشخصية والنظافة العامة، وتوعية تلاميذ المدارس بأهمية التغذية السليمة والسلوكيات الإيجابية، والاستخدام الأمن للصرف الصحي، ويستهدف مشروع صحتهم مستقبلهم عدد 150 مدرسة ابتدائية على مستوى محافظة الفيوم ، بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، وشركة مياة الشرب والصرف الصحى بالفيوم، بالتعاون مع منظمة اليونسيف.

يتم تنفيذ تدريب صحتهم مستقبلهم "تدريب المدربين " بمقر نقابة المعلمين بالفيوم ، بحضور الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، و ريحاب عريق وكيل المديرية ، وهشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، والدكتور ريمون شكرى مسئول الميدانى لبرنامج المياه باليونيسيف ، والدكتور محمد رفاعي، وفريق العمل بمديرية التربية والتعليم بالفيوم وشركة مياة الشرب والصرف الصحى بالفيوم

يتم تنفيذ البرنامج التدريبي خلال ثلاثة أيام ، ويتضمن البرنامج التدريبي عدد من المحاور الرئيسية، وهي إدارة الذات، ومهارات التواصل الفعال ، والتفكير الابتكاري ,ومهارات العرض والتقديم، وتصميم البرنامج التدريبي ، والخطة المستقبلية

أشادت وكيل الوزارة بالجهود المبذولة من منظمة اليونيسيف، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، وقدمت الشكر والتقدير لمنظمات المجتمع المدني ، وذلك للجهد المبذول في دعم تعليم الفيوم.

التعليم يستعد لامتحانات نصف العام

وفى وقت سابق عقدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، اجتماعًا مع موجهي عموم مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، بحضور مراد أحمد حسن مدير عام إدارة التعليم العام ، و محمد فتحي مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية.

أكدت الدكتورة أماني قرنى إنتهاء كافة الاستعدادات اللازمة لبدء امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2023م بمديرية التربية والتعليم بالفيوم.

تم تجهيز اللجان، بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وأصبحت جاهزة لاستقبال الطلاب فى أول أيام الامتحانات، والمقرر أن تبدأ الأربعاء المقبل الموافق 10 يناير 2024 , كما تضمن الاجتماع، التأكيد على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، والدقة التامة في تقدير الدرجات، وكذلك رفع امتحانات الصف الثاني الثانوي العام على منصة الامتحانات.

وشددت وكيل الوزارة على ضرورة انضباط سير الامتحانات، واتباع كافة القواعد والقوانين واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات.